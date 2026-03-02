|
02.03.2026 06:31:29
Kaili Catalyst and New Materials A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kaili Catalyst and New Materials A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kaili Catalyst and New Materials A im vergangenen Quartal 599,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaili Catalyst and New Materials A 543,4 Millionen CNY umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,840 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kaili Catalyst and New Materials A ein EPS von 0,710 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 2,03 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,69 Milliarden CNY umgesetzt.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,04 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,18 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.