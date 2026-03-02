Kaili Catalyst and New Materials A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kaili Catalyst and New Materials A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kaili Catalyst and New Materials A im vergangenen Quartal 599,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaili Catalyst and New Materials A 543,4 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,840 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kaili Catalyst and New Materials A ein EPS von 0,710 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,03 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,69 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,04 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,18 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at