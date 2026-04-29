Kailuan Energy Chemical legte Quartalsergebnis vor

Kailuan Energy Chemical hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Kailuan Energy Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at