Kailuan Energy Chemical legte Quartalsergebnis vor

Kailuan Energy Chemical hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,04 Milliarden CNY – ein Plus von 16,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kailuan Energy Chemical 4,31 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at