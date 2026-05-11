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11.05.2026 06:31:29
Kainos Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kainos Laboratories hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,79 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kainos Laboratories in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 106,19 JPY. Im letzten Jahr hatte Kainos Laboratories einen Gewinn von 152,06 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,48 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,31 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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