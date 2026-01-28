Kainos Laboratories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kainos Laboratories ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kainos Laboratories die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,73 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,43 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,38 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at