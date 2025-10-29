Kainos Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kainos Laboratories hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 29,08 JPY. Im letzten Jahr hatte Kainos Laboratories einen Gewinn von 38,00 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,37 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at