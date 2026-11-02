Kaira Can: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kaira Can lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,21 INR, nach 4,30 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,52 Prozent auf 649,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 557,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at