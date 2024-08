Kaira Can präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kaira Can lud am 09.08.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,75 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,65 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 627,6 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 658,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at