Kaira Can hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kaira Can 6,96 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 529,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at