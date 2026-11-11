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11.11.2026 06:31:29
Kairikiya: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kairikiya präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,070 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,06 Prozent auf 6,30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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