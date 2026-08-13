Kairikiya stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kairikiya stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 18,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kairikiya mit einem Umsatz von insgesamt 5,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 75,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at