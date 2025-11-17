Kairos Pharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kairos Pharma hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at