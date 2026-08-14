Kairos Pharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kairos Pharma lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kairos Pharma -0,080 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at