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15.05.2026 06:31:29
Kairos Pharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kairos Pharma hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kairos Pharma ebenfalls 0,080 USD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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