Kairous Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kairous Acquisition A präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kairous Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kairous Acquisition A ein EPS von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at