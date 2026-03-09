|
09.03.2026 06:31:29
Kairous Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Kairous Acquisition A präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kairous Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kairous Acquisition A ein EPS von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!