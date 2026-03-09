|
Kairous Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kairous Acquisition stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 USD. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
