Kaiser Aluminum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kaiser Aluminum hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 3,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kaiser Aluminum 1,31 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kaiser Aluminum 1,11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 777,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at