Kaiser Aluminum informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaiser Aluminum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Kaiser Aluminum mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 843,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 43,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at