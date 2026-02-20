Kaiser Aluminum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kaiser Aluminum hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 765,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 929,0 Millionen USD ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,77 USD gegenüber 2,87 USD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kaiser Aluminum in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,37 Milliarden USD im Vergleich zu 3,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at