Kaiser Aluminum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kaiser Aluminum hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,72 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal.

Kaiser Aluminum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 823,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at