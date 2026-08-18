Kaiser Aluminum CorpShs Aktie
WKN DE: A0J4J3 / ISIN: US4830077040
|
18.08.2026 19:40:21
Kaiser Aluminum Stock Falls 13%
(RTTNews) - Kaiser Aluminum Corporation (KALU) shares fell $23.70, or 12.77 percent, to $161.81 on Tuesday, possibly following the company's announcement yesterday of a leadership transition, with Fred Stephan appointed as CEO and President effective November 1, 2026.
The stock opened at $176.94 and traded between $157.33 and $180.62 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $73.08 to $199.89. Trading volume reached 0.22 million shares, compared with an average daily volume of 0.27 million shares.
Stephan will succeed Keith Harvey, who will become Executive Chairman and remain on the board. Harvey will also serve as a special advisor through October 31, 2027, to support the transition. Stephan will join Kaiser Aluminum's board when he takes over as CEO.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kaiser Aluminum CorpShs
|
21.07.26
|Ausblick: Kaiser Aluminum legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Kaiser Aluminum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Kaiser Aluminum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Kaiser Aluminum CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Kaiser Aluminum CorpShs
|156,00
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.