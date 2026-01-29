|
Kaiser hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kaiser hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,03 INR. Im letzten Jahr hatte Kaiser einen Gewinn von -0,270 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 23,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 36,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
