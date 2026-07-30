Kaiser legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kaiser hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 57,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at