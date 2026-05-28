28.05.2026 06:31:29

Kaiser: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kaiser präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 31,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 40,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,210 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,200 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 41,85 Prozent auf 198,00 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 115,13 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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