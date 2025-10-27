|
Kaiser und Truppen: Trump fliegt nach Japan weiter
KUALA LUMPUR/TOKIO (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt seine Asientour fort und reist nach Japan. Am Montag fliegt er von Malaysia ab und will in Tokio Japans Kaiser Naruhito treffen, wie das Weiße Haus ankündigte. Am Dienstag ist ein Treffen mit der neuen nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi geplant. Außerdem besucht Trump US-Truppen, die in Yokosuka südlich von Tokio stationiert sind und trifft sich danach mit Wirtschaftsvertretern. Die mehrtägige Reise Trumps ist auch geprägt von Handelsgesprächen.
Höhepunkt der Asien-Reise Trumps, die am Sonntag in Kuala Lumpur begann, ist ein Treffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea. Dort soll es um einen möglichen Ausweg aus dem Handelskonflikt beider Volkswirtschaften gehen. Andernfalls drohen hohe Zölle./rin/DP/he
