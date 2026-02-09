ACC Aktie
WKN: 946090 / ISIN: INE012A01025
|
09.02.2026 15:01:00
Kaiserslautern: ACC will kein Batteriezellwerk mehr bauen
Erst Northvolt, dann Cellforce und nun ACC: Trotz Elektrowende in der Automobilindustrie endet ein weiteres prominentes Batteriezellprojekt. Obwohl Projekt und Standort zuvor mit Hunderten Millionen Euro gefördert wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Aktien in diesem Artikel
|ACC Ltd Dematerialised
|1 706,25
|2,37%
