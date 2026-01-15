|
KAITORI OKOKU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KAITORI OKOKU hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,54 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat KAITORI OKOKU im vergangenen Quartal 2,28 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KAITORI OKOKU 2,01 Milliarden JPY umsetzen können.
