KAITORI OKOKU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KAITORI OKOKU hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KAITORI OKOKU ein EPS von 6,27 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at