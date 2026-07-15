KAITORI OKOKU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KAITORI OKOKU hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 40,61 JPY. Im letzten Jahr hatte KAITORI OKOKU einen Gewinn von 28,98 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 2,44 Milliarden JPY gegenüber 2,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at