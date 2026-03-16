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16.03.2026 06:31:29
Kaival Brands Innovations Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kaival Brands Innovations Group präsentierte in der am 13.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55,00 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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