Kaival Brands Innovations Group legte Quartalsergebnis vor

Kaival Brands Innovations Group ließ sich am 17.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kaival Brands Innovations Group die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 92,51 Prozent zurück. Hier wurden 2,8 Millionen USD gegenüber 37,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at