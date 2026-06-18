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18.06.2026 06:31:29
Kaival Brands Innovations Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kaival Brands Innovations Group hat am 16.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaival Brands Innovations Group ein EPS von -0,170 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kaival Brands Innovations Group im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaival Brands Innovations Group 0,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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