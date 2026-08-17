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17.08.2026 06:31:29
Kaizen Platform: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kaizen Platform stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Kaizen Platform vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,79 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 981,2 Millionen JPY, gegenüber 1,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,43 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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