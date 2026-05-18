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18.05.2026 06:31:29
Kaizen Platform veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kaizen Platform hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -3,69 JPY. Ein Jahr zuvor waren 1,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 1,06 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kaizen Platform 1,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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