Kajaria Ceramics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kajaria Ceramics präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,51 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kajaria Ceramics mit einem Umsatz von insgesamt 11,68 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 7,36 INR je Aktie sowie einen Umsatz 11,95 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at