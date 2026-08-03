Kajaria Ceramics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kajaria Ceramics äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,64 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,84 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,28 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 9,58 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 12,96 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at