Kajaria Ceramics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kajaria Ceramics stellte am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 12,02 INR. Im letzten Jahr hatte Kajaria Ceramics einen Gewinn von 8,35 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,68 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at