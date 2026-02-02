Kaji Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kaji Technology hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 227,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 118,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at