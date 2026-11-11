Kaji Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kaji Technology hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 83,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Kaji Technology einen Gewinn von 40,40 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kaji Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,48 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at