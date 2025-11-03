Kaji Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kaji Technology hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 40,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 93,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,31 Milliarden JPY, gegenüber 1,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at