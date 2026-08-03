Kaji Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaji Technology äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 82,08 JPY. Im letzten Jahr hatte Kaji Technology einen Gewinn von 33,69 JPY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,08 Milliarden JPY, gegenüber 1,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at