KAJIMA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KAJIMA hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 108,83 JPY. Im letzten Jahr hatte KAJIMA einen Gewinn von 37,63 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat KAJIMA 723,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 708,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at