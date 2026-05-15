KAJIMA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KAJIMA äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 118,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 108,83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat KAJIMA im vergangenen Quartal 921,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KAJIMA 885,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 379,81 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 266,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 067,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2 911,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at