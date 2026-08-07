KAJIMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KAJIMA veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat KAJIMA mit einem Umsatz von insgesamt 4,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at