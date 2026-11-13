KAJIMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KAJIMA stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte KAJIMA 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,20 Prozent auf 4,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte KAJIMA 4,91 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at