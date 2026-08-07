KAJIMA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KAJIMA äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 66,57 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KAJIMA 56,46 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 640,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 649,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at