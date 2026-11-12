KAJIMA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KAJIMA veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 87,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 108,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 693,82 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 723,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 101,02 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 708,65 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at