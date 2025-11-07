Kakakucom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kakakucom hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 155,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at