Kakakucom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kakakucom hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kakakucom 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,3 Millionen USD – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kakakucom 151,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at