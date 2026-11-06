Kakakucom legte Quartalsergebnis vor

Kakakucom präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,15 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Kakakucom ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kakakucom im vergangenen Quartal 168,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kakakucom 155,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at